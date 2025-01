POL-PB: Einbrecher scheitern

SAlzkotten (ots) - (md) Am Dienstag, den 28.01. brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Papenbrede in Salzkotten ein. Der oder die Täter brachen über die Terassentür in das Gebäude ein und durchwühlten sämtliche Räume. Zum entstandenen Schaden und möglichem Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer ...

