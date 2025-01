Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Trennungsstreit eskaliert - 25-Jährige Frau schwerverletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) In einem Wohnblock an der Straße Am Heilandsfrieden ist am Mittwochmorgen eine 25-jährige Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Im Tatverdacht steht ihr ehemaliger Lebensgefährte, ein 24-jähriger Mann aus Tunesien, der kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen wurde.

Gegen 08.50 Uhr ging ein Notruf des Opfers bei der Polizei ein. Die 25-jährige Syrerin gab an, mit einem Messer schwer verletzt worden zu sein. Der mutmaßliche Täter, ihr ehemaliger Lebensgefährte, sei geflüchtet.

Umgehend alarmierte die Polizeileitstelle den Rettungsdienst und setzte Streifen ein, die zum Tatort eilten. Dort trafen die Beamten im Hausflur des Wohnblocks auf die schwer am Kopf verletzte Geschädigte. Eine Nachbarin leistete bereits Erste Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Bielefeld gebracht.

Der 24-Jährige Tatverdächtige konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung in seiner städtischen Unterkunft in Paderborn festgenommen werden. Es handelt sich um einen tunesischen Asylbewerber mit aktueller Aufenthaltsgestattung, der bislang nicht polizeilich aufgefallen ist.

Laut ersten Erkenntnissen war der Täter am Morgen in der Wohnung des Opfers aufgetaucht. Wegen der Trennung des ehemaligen Paares vor etwa zwei Monaten kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige ein Messer zog und das Opfer schwer verletzte.

Die Betreuung des in der Wohnung des Opfers befindlichen vier Monate alten gemeinsamen Babys des ehemaligen Paares sowie der zwei weiteren Kinder (6/10) der 25-Jährigen wurde sichergestellt. Das Jugendamt ist eingeschaltet. Maßnahmen der polizeilichen Opferbetreuung laufen ebenfalls.

Laut Auskunft der Ärzte besteht für die schwerverletzte Frau keine Lebensgefahr.

Die Polizei hat die zuständige Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Derzeit dauern die Ermittlungen der Paderborner Kripo sowie die Vernehmungen von Zeugen an. Der Tatverdächtige befindet sich im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell