POL-PB: Einbruch in Reihenhaus

Paderborn (ots)

Am Dienstag, 28.01. kam es an der Abtsbrede in Paderborn zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung

Bei seiner Rückkehr fiel dem 38-jährigen Bewohner die geöffnete Terassentür auf. Der oder die Täter hatten sich offenbar darüber Zutritt verschafft und im Schlafzimmer des Obergeschosses alle Schränke durchwühlt. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur fraglichen Zeit an der Örtlichkeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeige wahrgenommen? Sachdienliche Hinweis bitte an die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0.

