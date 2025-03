Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kriminelle erbeuten Bargeld mit Schockanruf

Polizei warnt und sensibilisiert

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle machten am vergangenen Montag (10.3.) mithilfe einer "Schockanruf"-Masche Beute und brachten einen Senior um sein Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die Unbekannten den Mann telefonisch und gaukelten ihm vor Ärzte zu sein. Der Sohn des Seniors soll sich angeblich in einer medizinischen Notlage befinden und benötige ein teures Medikament. Daraufhin übergab der Senior gegen 18 Uhr eine Geldsumme von mehreren zehntausend Euro an einen angeblichen Kurier. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise zu den Tätern vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im Bereich des Herzbergweg verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalinspektion - Zentrale Ermittlungen 40 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell