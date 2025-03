Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth/Lautertal: Zigarettenautomat gestohlen, aufgebrochen und in Teich versenkt/Polizei sucht Zeugen

Fürth/Lautertal (ots)

Durch bislang unbekannte Diebe wurde in der Zeit zwischen dem 6. März und Donnerstag (13.03.) ein kompletter Zigarettenautomat gewaltsam entwendet. Dieser befand sich in der Heppenheimer Straße. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rissen die Täter den Automaten aus der Halterung, brachen ihn anschließend auf und versenkten das Gerät schließlich im Striethteich in Lautertal-Elmshausen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 Kontakt aufzunehmen.

