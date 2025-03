POL-DA: Raunheim: Führerscheinneuling mit 99 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/Drei Monate Fahrverbot

Nauheim (ots) - Eine 22-jährige Groß-Gerauerin wurde am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr an der Einmündung Berzallee/Waldweg in Nauheim von einem schwarzen Kleinwagen angefahren und hierdurch leicht verletzt. Der PKW befuhr die Berzallee aus Richtung Rüsselsheimer Straße kommend, während die Fußgängerin die Berzallee kreuzte. Die Fußgängerin wurde durch den PKW frontal erfasst und stürzte zu Boden. Anschließend ...

