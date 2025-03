Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Innenminister gratuliert Polizistinnen zum Gewinn der Deutschen Polizeimeisterschaften im Handball

Hessen holt zum 5. Mal hintereinander den Titel

Bensheim (ots)

Roman Poseck: "Unsere Polizistinnen haben einmal mehr gezeigt, dass sie Handball auf höchstem Niveau spielen. Sie sind damit ein Aushängeschild für die Polizei Hessen."

Vom 10. bis zum 13. März haben in der Weststadthalle in Bensheim zum 13. Mal die Deutschen Polizeimeisterschaften im Handball der Frauen stattgefunden. Traditionell wird die Veranstaltung vom Bundesland des amtierenden Deutschen Polizeimeisters ausgerichtet. Hessen konnte sich 2022 Jahr zum vierten Mal in Folge den Deutschen Polizeimeistertitel sichern und wurde somit erneut als Ausrichter dieser Meisterschaft nominiert.

Innenminister Roman Poseck gratuliert den Polizistinnen zum Sieg der Deutschen Polizeimeisterschaften im Handball: "Ich freue mich, dass die Hessinnen bereits zum 5. Mal den Deutschen Polizeimeistertitel geholt haben. Die Handballerinnen haben ausnahmslos höherklassig, teils auf Bundesliganiveau gespielt. Im gestrigen Finale hat sich das hessische Team eindeutig gegen Niedersachsen mit 32:24 durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Erfolg.

Unsere Polizistinnen haben einmal mehr gezeigt, dass sie Handball auf höchstem Niveau spielen und als Team zusammenhalten. Sie sind damit ein Aushängeschild für die Polizei Hessen und sportlich wie beruflich Vorbild für viele junge Menschen.

Sport ist mehr als Wettkampf, er verbindet und stärkt Belastbarkeit, Professionalität und Zusammenhalt. Das sind wichtige Eigenschaften, für die unsere Polizistinnen und Polizisten auch in ihrem Dienst stehen.

Ich freue mich, dass wir als Titelverteidiger nun auch die nächste Deutsche Polizeimeisterschaft wieder in Hessen ausrichten können."

Die Bundesländer Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Hessen haben sich in der Endrunde der Deutschen Polizeimeisterschaften im Handball gegenübergestanden.

Der Innenminister hatte die Mannschaften am 10. März in Bensheim begrüßt und das Turnier eröffnet.

Die Region an der Bergstraße ist seit Jahrzehnten als begeisterte Hochburg des Frauenhandballs bekannt. Die "Flames" der HSG Bensheim/Auerbach sind amtierender Vizemeister in der höchsten deutschen Spielklasse, der Frauenhandballbundesliga sowie Europapokalteilnehmer. Auch Spielerinnen der hessischen Polizeiauswahl haben einen Bezug zu den "Flames". Unter anderem die aktuelle Bundesligaspielerin Lisa Friedberger (geförderte Spitzensportlerin in der hessischen Polizei).

