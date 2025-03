Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: Außenspiegel touchiert und geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag (13.03.), um kurz nach 08.00 Uhr, befuhr eine 45-jährige Autofahrerin in Nieder-Modau die Odenwaldstraße von der Ortsmitte in Richtung Ober-Ramstadt. An einer Engstelle kam ihr ein schwarzer VW Tiguan entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten anschließend mit den Außenspiegeln. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer bzw. die Fahrerin des Tiguan von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von etwa 300 Euro am Fahrzeug der 45-Jährigen zu kümmern.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

