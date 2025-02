POL-MFR: (206) Zeugenaufruf nach Einbruch in Schulgebäude

Erlangen (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden (26.02.2025) brachen Unbekannte in eine Schule im Erlanger Süden ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 01:15 Uhr wurde der Hausmeister einer Schule am Ohmplatz auf laute Geräusche aus dem Schulgebäude, in welchem sich seine Wohnung befindet, aufmerksam. Als er nach dem Rechten sah, stellte er fest, dass wohl in die Schule eingebrochen wurde und ...

mehr