Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Nauheim (ots)

Eine 22-jährige Groß-Gerauerin wurde am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr an der Einmündung Berzallee/Waldweg in Nauheim von einem schwarzen Kleinwagen angefahren und hierdurch leicht verletzt. Der PKW befuhr die Berzallee aus Richtung Rüsselsheimer Straße kommend, während die Fußgängerin die Berzallee kreuzte. Die Fußgängerin wurde durch den PKW frontal erfasst und stürzte zu Boden. Anschließend setzte das Fahrzeug zurück, fuhr einen Bogen um die verletzte Fußgängerin und entfernte sich in Richtung Waldstraße. Die Verletzte wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell