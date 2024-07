Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Kokain im Wert von rund 7.500 Euro in der Unterhose

Bild-Infos

Download

Weener / BAB 31 (ots)

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam hat Mittwochabend rund 100 Gramm Kokain beschlagnahmt. Ein 22-jähriger wollte die Drogen in seiner Unterhose über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln.

Der Mann war mit seinem PKW aus den Niederlanden eingereist und fuhr auf der Autobahn 31 in Richtung Oldenburg, als das Auto gegen 22:25 Uhr von Beamten des deutsch-niederländischen Polizeiteams auf dem Autobahnparkplatz "Rheiderland" angehalten und kontrolliert wurde.

Als der 22-Jährige aus dem Auto ausstieg, fiel den Beamten nicht nur auf, dass der junge Mann offensichtlich sehr nervös war, sondern sie bemerkten während der Kontrolle auch eine ausgeprägte und augenscheinlich unnatürliche Ausbeulung im Genitalbereich des Mannes. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in seiner Unterhose rund 100 Gramm Kokain entdeckt.

Damit endete sein Schmuggelversuch an der deutsch-niederländischen Grenze. Der 22-jährige italienische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und das Rauschgift beschlagnahmt. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von rund 7.500 Euro.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte zudem die Vermutung, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijke Marechaussee (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, und der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell