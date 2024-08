Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprayer

Werdohl (ots)

Freitagmorgen wurde die Polizei zur Schule an der Stadionstraße gerufen. Dort haben Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, Graffiti an drei Wänden des Gebäudes gesprüht, sowie an einer Treppe und einem Nebeneingang. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Werdohl zu wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell