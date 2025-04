Polizei Düren

POL-DN: Vorbereitung auf Maifeierlichkeiten- 13 Fahrzeuge beschädigt

Vettweiß (ots)

Die Polizei wurde am Samstagabend (26.04.2025 gegen 19:40 Uhr) durch Besitzer beschädigter PKW in die Ortslage Vettweiß- Froitzheim gerufen. Die eingesetzten Polizisten stellten auf dem Thumer Weg sowie in der Martinusstraße insgesamt 13 geparkte Fahrzeuge fest, die unter anderem teils erhebliche Lackschäden aufwiesen. Ein Fahrzeug oder eine Person, welche für die Verursachung in Frage hätte kommen können, konnte nicht mehr festgestellt werden. Während der Tatbestandsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass in der Zeit zuvor Maigesellschaften gesehen worden seien, die durch die Ortschaft gefahren seien und Maibäume transportiert hätten. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen, welche sich auch in die Kreispolizeibehörde Euskirchen ausweiteten, wurde in einer Zülpicher Ortschaft ein Traktor sowie ein Anhänger festgestellt, von welchem die Krone eines großen Maibaums seitlich über den Anhänger hinausragte. Ebenso konnten die eingesetzten Euskirchener Polizisten korrespondierende Spuren feststellen, welche gesichert wurden. Die Kreuzauer Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige und sicherten entsprechende Spuren. Aufgrund der entstandenen Schäden, welche sich nach erster Schätzung auf circa 30.000 Euro beliefen, wurde der Führerschein eines 21- jährigen Mannes aus Zülpich sichergestellt. Dieser räumte ein, zur infrage kommenden Zeit mit dem Gespann durch Froitzheim gefahren zu sein, allerdings nicht gemerkt zu haben, dabei irgendwelche Schäden verursacht zu haben. Eine andere Maigesellschaft, welche zu diesem Zeitpunkt hinter ihm gefahren sei, habe ihn darauf auch nicht aufmerksam gemacht. Das Verkehrskommissariat in Düren nimmt nun die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle auf. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter der 02421-9490 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

