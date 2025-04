POL-DN: Polizeieinsatz in Merzenich

Merzenich (ots) - In der Nacht von Dienstag (22.04.2025) auf Mittwoch (23.04.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke am Kammweg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr am Dienstagabend und 07:40 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. ...

