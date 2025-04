Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Merzenich (ots)

In der Nacht von Dienstag (22.04.2025) auf Mittwoch (23.04.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke am Kammweg.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr am Dienstagabend und 07:40 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell