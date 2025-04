Polizei Düren

POL-DN: Unfall nach Ausweichmanöver - 20-Jähriger leicht verletzt

Nideggen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.04.2025) kam es auf der Kreisstraße 82 (K82) zwischen Füssenich und Embken zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann leicht verletzt wurde. Gegen Mitternacht befuhr der 20-jährige Nideggener die K82 in Fahrtrichtung Embken. Nach eigenen Angaben musste er Wildschweinen ausweichen, die sich auf der Fahrbahn befanden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Die Polizei gibt folgende Präventionstipps zum Verhalten bei Wildwechsel:

- Fahren Sie vorausschauend, besonders in Waldgebieten oder an gekennzeichneten Wildwechselstrecken. - Reduzieren Sie in der Dämmerung und nachts Ihre Geschwindigkeit - dann sind Wildtiere besonders aktiv. - Rechnen Sie mit mehreren Tieren: Ist eines zu sehen, folgen oft weitere. - Taucht Wild plötzlich auf der Fahrbahn auf: Schalten Sie das Fernlicht aus und versuchen Sie das Wild durch Hupen zu vertreiben. Bremsen Sie kontrolliert, weichen Sie auf keinen Fall unkontrolliert aus! - Sollte es dennoch zu einem Wildunfall kommen: Sichern Sie die Unfallstelle, verständigen Sie die Polizei und fassen Sie das Tier nicht an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell