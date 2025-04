Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebduo schlägt in der Drogerie zu

Düren (ots)

Eine 83-Jährige wurde gestern (22.04.2025) ihre Debitkarte entwendet. Ein Diebesduo hatte vermutlich schon vorher ihre Geheimzahl ausgespäht.

Gegen 11:40 Uhr wurde die Frau in einem Drogeriemarkt in der Wirtelstraße ein Gespräch über Gesichtscreme verwickelt. Während des Gesprächs fiel ihr eine weitere Frau auf, die an ihrem Rollator hantierte. Erst zuhause bemerkte die Geschädigte, dass ihre Bankkarte aus dem Portemonnaie entwendet worden war.

Bei der Anzeigenaufnahme gab die 83-Jährige an, dass ihr die Frau, die sie in das Gespräch verwickelt hatte, schon im Bürgerbüro aufgefallen war. Dort habe die Geschädigte mit ihrer Debitkarte gezahlt und die Verdächtige habe möglicherweise ihre Pin erspäht.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Frau

- 45-50 Jahre - 160 - 165 cm - Schmal - Gefärbte, mittelblonde Haare zum Pferdeschwanz - Beiger Mantel

2. Frau

- 40 - 50 Jahre - Dunkle Haare - Dunkel gekleidet

So handeln Sie beim Diebstahl von Zahlungskarten:

- Lassen Sie gestohlene Zahlungskarten unverzüglich über den bundesweiten gebührenfreien Sperr-Notruf "116 116" oder über Ihren Kartenanbieter sperren.

- Sperren reicht nicht immer! Über den Sperr-Notruf "116 116" sind Karten ausschließlich für PIN-basierte Kartenzahlungen gesperrt. Um Karten auch für Zahlungen mit Unterschrift zu sperren, sollte unbedingt eine KUNO-Sperrung erfolgen. Die KUNO-Sperrung kann ausschließlich über eine Polizeidienststelle vorgenommen werden. Online oder telefonisch ist eine KUNO-Kartensperre aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich. Erstatten Sie also unbedingt Anzeige bei der Polizei.

Generell gilt:

- Wertsachen immer im Blick behalten: Tragen Sie Handtaschen und Rucksäcke stets geschlossen und nah am Körper. Legen Sie diese nie unbeaufsichtigt ab, etwa im Einkaufswagen.

- Misstrauisch bei Ablenkung sein: Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln oder ablenken, wenn Sie mit Ihren Wertsachen beschäftigt sind. Taschendiebe nutzen solche Momente gezielt aus.

- Vermeiden Sie äußere Taschen: Bewahren Sie Ihre Wertsachen nicht in leicht zugänglichen Außenfächern von Taschen oder Rucksäcken auf.

- Schutz Ihrer Geldbörse: Tragen Sie Geldbörsen am besten in Innentaschen Ihrer Kleidung, die von außen schwer zugänglich sind.

- Achtsamkeit in Menschenmengen: Seien Sie besonders wachsam in belebten Orten oder bei Gedränge, da hier Diebe oft unbemerkt agieren können.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem gestrigen Taschendiebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell