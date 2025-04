Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Raub auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwochmorgen (23.04.2025) kam es in der Arnoldusstraße zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk.

Gegen 06:50 Uhr betrat ein bislang unbekannter, vermummter Mann das Geschäft. Er bedrohte die anwesende Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Die Angestellte wies den Täter darauf hin, dass sich zu diesem Zeitpunkt kein Geld in der Kasse befinde. Daraufhin flüchtete der Mann ohne Beute zu Fuß in Richtung Rather Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - komplett in schwarzer Kleidung - trug eine schwarze Kappe mit darüber gezogener Kapuze - Gesicht war vermummt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

