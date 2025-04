POL-DN: Unfall zwischen Kraftrad und Pkw

Jülich (ots) - Am Samstagabend, um 21:20 Uhr, befuhr eine 43jährige Frau aus Jülich mit ihrem PKW die L 136 aus Aldenhoven kommend in Richtung Jülich. Ihr folgte seit Ortsausgang Aldenhoven ein PKW-Fahrer als Zeuge und späterer Ersthelfer. Nach seinen Angaben fuhr die Frau sehr unsicher. Hinter dem Ortsausgang Aldenhoven kollidierte ihr PKW mit der rechtsseitigen Leitplanke. Trotz eines entstanden Schadens am Reifen ...

