POL-DN: Zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots) - Zwischen Freitagabend (11.04.2025) und Mittwochnachmittag (16.04.2025) versuchten bislang unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in Mariaweiler einzubrechen. Ohne Erfolg: In das Gebäude in der Olefstraße gelangten die Täter nicht. Bei dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, entstand jedoch Sachschaden. Nach aktuellem ...

