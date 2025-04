POL-DN: Einbruchsversuch in Feuerwehrgerätehaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots) - Zwischen Montagmorgen (14.04.2025) und Dienstagabend (15.04.2025) kam es in der Straße "In den Benden" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 07:00 Uhr am Montag und 19:10 Uhr am Dienstag gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und rissen einen fest verankerten, kleinen Tresor aus seiner ...

