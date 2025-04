POL-DN: Verfolgungsfahrt nach Rollerdiebstahl

Langerwehe (ots) - In der Straße "Im Gewerbegebiet" kam es am Dienstag (15.04.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein Autofahrer aus Langerwehe hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet. Der 28-Jährige befuhr gegen 16:00 Uhr die Straße "Im Gewerbegebiet" in Fahrtrichtung "Am Parir". Er fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit ...

