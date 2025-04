Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet - Drei Verletzte

Langerwehe (ots)

In der Straße "Im Gewerbegebiet" kam es am Dienstag (15.04.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein Autofahrer aus Langerwehe hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet.

Der 28-Jährige befuhr gegen 16:00 Uhr die Straße "Im Gewerbegebiet" in Fahrtrichtung "Am Parir". Er fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit dem Pkw eines 30-Jährigen aus Baesweiler. Das Fahrzeug des 30-Jährigen wurde nach links auf eine Verkehrsinsel und anschließend gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Der 28-Jährige war gemeinsam mit seiner 29-jährigen Lebensgefährtin und den drei Kindern unterwegs. Er selber blieb unverletzt, die 29-Jährige sowie eines der drei Kinder, ein 10 Jahre alter Junge, erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung der Verletzten war vor Ort nicht notwendig.

