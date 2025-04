Polizei Düren

POL-DN: Zwei hochwertige Audis verschwinden über Nacht

Vettweiß / Nörvenich (ots)

In der Nacht von Sonntag (13.04.2025) auf Montag (14.04.2025) wurden im Kreis Düren zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet. In beiden Fällen handelt es sich um weiße Pkw der Marke Audi.

In Vettweiß-Lüxheim stellte der Besitzer eines weißen Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen DN-K 4384 sein Fahrzeug am Sonntag gegen 20:00 Uhr verschlossen in der Nikolausstraße ab. Als er am Montagmorgen gegen 06:25 Uhr zu seinem Pkw gehen wollte, um zur Arbeit zu fahren, war das Fahrzeug verschwunden. Auch in Nörvenich, in der Dorweilerstraße, wurde in derselben Nacht ein weißer Audi entwendet - in diesem Fall ein Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen DN-TM 43. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug am Sonntagabend abgestellt und verschlossen. Am nächsten Morgen bemerkte er den Diebstahl. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

