Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Jugendtreff

Düren (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (11.04.2025) und Montagmittag (14.04.2025) kam es in der Stiftsherrenstraße in Düren zu einem Einbruch in einen Jugendtreff.

Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren entwendete er mehrere elektronische Unterhaltungsgeräte. Der entstandene Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Anschließend verließ der Täter den Tatort unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Einbruch ereignete sich zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 13:00 Uhr am Montag. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

