POL-DN: Verkehrsunfall auf der Merkatorstraße - Zeugen gesucht!

Jülich (ots)

Auf der Merkatorstraße kam es am Montagmorgen (14.04.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die beiden Fahrzeuge waren im Begegnungsverkehr miteinander kollidiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und einem Unfallbeteiligten.

Eine 62-Jährige aus Jülich meldete sich am Montagmorgen bei der Polizei. Sie schilderte, dass sie gegen 10:35 Uhr mit ihrem Auto die Merkatorstraße, aus der Adolf-Fischer-Straße kommend, in Richtung Münstereifeler Straße befahren habe. In Höhe der Hausnummer 11 sei es dann zu einer Kollision mit einem Pkw, der sich im Gegenverkehr befand, gekommen. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen Kleinwagen in der Farbe Weiß handelt, hielt nach dem Unfall nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Adolf-Fischer-Straße fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und auch nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten. Während der Bürodienstzeiten nimmt der zuständige Sachbearbeiter unter der 02421 949-5235 Hinweise entgegen, außerhalb dieser Zeiten wählen Sie bitte die 02421 949-0.

