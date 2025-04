Polizei Düren

POL-DN: Trickdiebstahl bei Senioren

Jülich (ots)

Am Sonntag (13.04.2025) kam es in der Geldener Straße zu einem Diebstahl aus dem Einfamilienhaus eines Seniorenehepaares. Gegen 14:20 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür. Die Bewohnerin öffnete die Tür, woraufhin der Mann angab, von einem Zirkus zu sein und um eine kleine Geldspende bat. Während die Frau in die Küche ging, um ein paar Euro zu holen, bemerkte ihr Ehemann kurz darauf, dass der Mann bereits im Hausflur stand - offenbar unbemerkt eingetreten. Der Ehemann forderte ihn auf, das Haus zu verlassen, was der Mann auch tat. Die Frau übergab ihm draußen noch eine Spende, anschließend entfernte sich der Unbekannte. Später bemerkte das Ehepaar, dass beide Portemonnaies mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, diversen Ausweisdokumenten sowie ein Schlüsselbund aus dem Haus verschwunden waren.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 bis 50 Jahre alt - schlanke Statur - kurze braune Haare - Bart - dunkle Kleidung

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Geldener Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung - auch nicht unter einem Vorwand wie Spendenaktionen, Wasserleck oder angeblicher Hilfsbedürftigkeit. - Schließen Sie die Haustür stets - auch, wenn Sie nur kurz im Nebenraum sind. - Halten Sie Ihre Wertsachen und Schlüssel sicher verwahrt, idealerweise nicht im Eingangsbereich.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell