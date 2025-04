Polizei Düren

POL-DN: Dürener PKW-Fahrer hatte Betäubungsmittel im Blut, im PKW und in seiner Wohnung

Düren (ots)

Ein 35-jähriger Dürener wurde in der Nacht auf Samstag gegen 00:15 Uhr am Ahrweilerplatz in Düren nach einem Verkehrsverstoß kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Kraftfahrzeug führte. Zudem wurde eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung bei der Person aufgefunden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Bargeld und zwei Schusswaffen aufgefunden und sichergestellt. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

