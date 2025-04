Polizei Düren

POL-DN: Betrüger als Dachdecker unterwegs

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen (10.04.2025) wurde ein 83-Jähriger in der Fröbelstraße von drei Betrügern angesprochen. Diese gaben an, Arbeiten an der Dachrinne des Wohnhauses ausführen zu müssen. Als der 83-Jährige skeptisch wurde und seine Tochter informierte, flüchteten die Unbekannten.

Der Senior wurde gegen 09:50 Uhr an seiner Wohnanschrift von den drei Männern angesprochen. Diese gaben an, dass die defekte Dachrinne am Haus des 83-Jährigen ausgetauscht werden müsse. Ohne Einwilligung des Hausbesitzers begannen die drei Männer mit Arbeiten an der Dachrinne und verlangten kurz darauf eine Anzahlung im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Als der 83-Jährige daraufhin skeptisch wurde, eine Rechnung verlangte und seine Tochter informierte, flüchteten die drei Unbekannten. Lediglich einer der Männer, bei dem es sich um den vermeintlichen Chef handelt, kann von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- 40-50 Jahre alt - 185cm-190cm groß - schwarze Haare - schwarzer Vollbart

Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtige beobachtet haben, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Düren eindringlich:

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell