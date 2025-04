Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Lagercontainer

Niederzier (ots)

In der Nacht vom Dienstag (08.04.2025) auf Mittwoch (09.04.2025) drangen derzeit noch Unbekannte in Huchem-Stammeln in der Industriestraße auf das Firmengelände einer Lagercontainer-Vermietung ein. Hier brachen sie 29 vermieteten Lagercontainer auf.

Der oder die Täter gelangten durch einen Zaun auf das Gelände der Lagerraumvermietung und brachen hier diverse Container auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas entwendet wurde, ist ebenso wie die Schadenshöhe Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

