Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Kreuzauer Straße

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10.04.2025) kam es auf der Kreuzauer Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 55-Jährige war auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw aufgefahren.

Die Frau aus Vettweiß befuhr gegen 14:30 Uhr die Kreuzauer Straße, aus Richtung Düren kommend, in Fahrtrichtung Niederau. In Höhe der Hausnummer 62 warteten mehrere Fahrzeuge bei Rotlicht an einer Ampel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 55-Jährige auf eines der wartenden Fahrzeuge, an dessen Steuer eine 53-Jährige aus Nideggen saß, auf. Hierdurch wurde das Auto auf den Pkw einer 21-jährigen Dürenerin geschoben, diese wiederum wurde auf das Fahrzeug eines 55-Jährigen aus Düren geschoben. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, die 53-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, sie wurde vor Ort medizinisch versorgt.

