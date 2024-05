POL-EL: Lingen - Mehrere Pkw zerkratzt

Papenburg (ots) - Am 13. Mai, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Marktkaufes in Papenburg ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung ...

mehr