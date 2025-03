Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 45-jährige Hyundai-Fahrerin wollte gestern Nachmittag von der K20 aus nach links in Richtung Ichtershausen auf die L1044 abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen von links kommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 20-Jährigen. Der junge Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund knapp 30.000 Euro an den Fahrzeugen und Leitplanken. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell