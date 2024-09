POL-PPWP: Mann ohne Fahrkarte landet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) - Ein 66-jähriger Stadtbewohner wendete sich am Donnerstagabend an die Polizei, weil sein Handy gestohlen wurde. So wie der Mann den Beamten mitteilte, befand er sich gegen 19:45 Uhr in einem Spielcasino in der Altenwoogstraße. Dort legte der Senior das Mobiltelefon auf einem der Spielgeräte ab. Als er kurz seinen Platz verließ, griff ein Langfinger zu und nahm das Gerät an sich. Die Polizei hat ...

mehr