POL-DN: Motorrad Diebstahl

Düren (ots) - Am Donnerstagmorgen (10.04.2025) wurde ein 83-Jähriger in der Fröbelstraße von drei Betrügern angesprochen. Diese gaben an, Arbeiten an der Dachrinne des Wohnhauses ausführen zu müssen. Als der 83-Jährige skeptisch wurde und seine Tochter informierte, flüchteten die Unbekannten. Der Senior wurde gegen 09:50 Uhr an seiner Wohnanschrift von den drei Männern angesprochen. Diese gaben an, dass die ...

