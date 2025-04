Polizei Düren

POL-DN: Bunter Abi-Korso zieht durch Düren - Polizei lobt disziplinierten Ablauf

Düren (ots)

Am Freitagvormittag (11.04.2025) verwandelten rund 500 Abiturientinnen und Abiturienten der Dürener Gymnasien die Innenstadt in ein farbenfrohes Meer aus geschmückten Fahrrädern, Musik und guter Laune. Anlässlich ihres letzten Schultages vor den Osterferien nahmen sie am traditionellen Abi-Fahrradkorso teil.

Der Korso startete um 11:00 Uhr am Burgau-Gymnasium und führte im weiteren Verlauf an mehreren innerstädtischen Gymnasien vorbei. Dort schlossen sich weitere Abiturientinnen und Abiturienten dem Konvoi an. Gegen 12:00 Uhr endete die Fahrt stimmungsvoll im Willy-Brandt-Park an der Rur.

Jede Schule hatte ihre eigene Farbkennung, die sich kreativ in der Fahrraddekoration widerspiegelte. So präsentierten sich die Abschlussjahrgänge geschlossen und voller Stolz. Die Stimmung war ausgelassen: Unter musikalischer Begleitung, mit Trillerpfeifen und Jubelrufen, feierten die Teilnehmenden den Abschluss ihrer Schulzeit.

Zahlreiche Passanten und Verkehrsteilnehmende begleiteten das Geschehen am Straßenrand mit Applaus und guter Laune. Trotz vereinzelter Straßensperrungen reagierte die Öffentlichkeit verständnisvoll und zeigte großes Interesse an dem bunten Treiben.

Der Fahrradkorso wurde durch Einsatzkräfte des Bezirksdienstes Düren begleitet - teilweise ebenfalls auf dem Rad. Sie sorgten für die sichere Durchführung der Veranstaltung, indem sie Kreuzungen und Einmündungen rechtzeitig absicherten. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu verkehrswidrigen Vorfällen - ein Ergebnis der disziplinierten und verantwortungsbewussten Teilnahme aller Beteiligten.

Die Polizei Düren dankt den Abiturientinnen und Abiturienten für ihr vorbildliches Verhalten und wünscht viel Erfolg für die bevorstehenden Prüfungen. Allen anderen Schülerinnen und Schülern wünschen wir schöne und erholsame Osterferien.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell