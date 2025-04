POL-DN: PoliTour Eifel 2025

Düren (ots) - Ein 35-jähriger Dürener wurde in der Nacht auf Samstag gegen 00:15 Uhr am Ahrweilerplatz in Düren nach einem Verkehrsverstoß kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Kraftfahrzeug führte. Zudem wurde eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie Bargeld in szenetypischer ...

mehr