Polizei Düren

POL-DN: 27-Jähriger stürzt auf die Fahrbahn und wird von Pkw erfasst - Polizei sucht nach Unfallfahrerin

Langerwehe (ots)

Am Samstag (12.04.2025) kam es In der Straße "In den Benden" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Mann aus Köln war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn gestürzt und dort von einem Pkw erfasst worden.

Der Kölner war gegen 15:30 Uhr zu Fuß auf der Straße "In den Benden" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Ein herannahender Pkw erfasst den Fußgänger wobei dieser schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw, ein SUV des Hersteller Mercedes in der Farbe Weiß, hielt zunächst an. Die Fahrerin des Wagens, bei der es sich um eine bislang unbekannte Frau im Alter von 70- 75 Jahren mit grauen Haaren und Kurzhaarfrisur handelt, stieg aus und sprach auch mit vor Ort anwesenden Zeugen. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

Die Polizei sucht nun nach der Unfallverursacherin und bittet diese, sich unter der 02421 949-0 bei der der Polizei zu melden.

