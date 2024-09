POL-COE: Ascheberg, Bispingheide/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - In Lüdinghausen zündeten am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr unbekannte Täter den Inhalt von zwei Metallmülltonnen auf der der Straße Borg an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Sachschaden entstand augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

