Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Davensberg/Polizeihubschrauber bei erfolgreicher Fahndung im Einsatz

Coesfeld (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen und seiner installierten Videoüberwachung konnte die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Männer festnehmen. Sie stehen im Verdacht, Diebstähle aus Autos begangen zu haben. Am frühen Samstagmorgen (14.09., 01.15 Uhr) sah der Zeuge auf seiner Videoaufzeichnung, wie eine männliche Person die Türen seines auf seinem Grundstück in der Burgstraße abgestellten VW Golf öffnete und das Fahrzeug durchsuchte. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Kirche. Das Auto war nicht abgeschlossen, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Zeuge alarmierte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung durch, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 03.30 Uhr stießen Polizisten in der Römerstraße auf zwei Männer, von denen einer genau der Beschreibung entsprach. Sie führten Rucksäcke mit, Diebesgut wurde jedoch nicht gefunden. Beide mussten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Da keine Fluchtgefahr besteht, wurden sie am nächsten Morgen entlassen.

