POL-DN: Irrtum an Ampelanlage führt zu Kollision

Düren (ots)

Am Montag (14.04.2025) kam es an der Kreuzung B56 / Stockheimer Landstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und erheblichem Sachschaden.

Ein 62-Jähriger aus Fulda befuhr gegen Mittag mit seinem Pkw die Bundesstraße 56 aus Richtung Stockheim kommend in Fahrtrichtung Kölner Landstraße. An der Kreuzung zur Stockheimer Landstraße wollte er nach links abbiegen und ordnete sich dazu ordnungsgemäß auf dem linken Fahrstreifen ein. Nach eigenen Angaben hielt er zunächst bei Rotlicht an. Als er losfuhr, orientierte er sich jedoch versehentlich an der für den Geradeausverkehr bestimmten Ampel, die zwischenzeitlich auf Grün umgesprungen war - nicht jedoch die für Linksabbieger. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Düren, in dem sich auch ein 17-jähriger Mitfahrer befand. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Der 17-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige konnte nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden.

Der Pkw des Düreners war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

