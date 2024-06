POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen zwei Pkw auf der B38A - Verkehrssperrungen, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Bereits am 07.06.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Wilhelm-Varnholt-Alle / Schubertstraße. Um 14:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer die Schubertstraße in Richtung Luisenpark. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin fuhr ihrerseits die Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Mannheim-Zentrum. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, so dass Sachschaden von insgesamt ca. ...

mehr