LPI-G: Unbekannte Täter in Caasen

Gera (ots) - Gera: Dass es im Bereich einer Erdgeschosswohnung in der Greizer Straße brennen soll meldete am Freitag (25.10.2024) gegen 17:35 ein Zeuge der Rettungsleitstelle. Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus. Tatsächlich brannte es auf dem Balkon der betreffenden Wohnung, sodass die Feuerwehr löschen musste. Nach vorliegenden Informationen brannte dort Unrat. Zum Glück wurde die Fassade des Hauses nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der ...

