Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Greizer Straße

Gera (ots)

Gera: Dass es im Bereich einer Erdgeschosswohnung in der Greizer Straße brennen soll meldete am Freitag (25.10.2024) gegen 17:35 ein Zeuge der Rettungsleitstelle. Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus. Tatsächlich brannte es auf dem Balkon der betreffenden Wohnung, sodass die Feuerwehr löschen musste. Nach vorliegenden Informationen brannte dort Unrat. Zum Glück wurde die Fassade des Hauses nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Wohnungsinhaber selbst war nicht zu Hause. Warum es zum Brandausbruch kam, wird derzeit ermittelt. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0277191/2024 ) (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell