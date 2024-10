Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Altenburger Land (ots)

Meuselwitz: Am 25.10.2024 ereignete sich gegen 12:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Penkwitzer Weg als ein Radfahrer aus Richtung Parkplatz an der Sportanlage kommend am Penkwitzer Weg einen aus Richtung Spora kommenden Pkw VW nicht beachtete und mit dem Fahrzeug kollidierte. Der 16-jährige Radfahrer kam bei der Kollision zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 55-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden erheblich beschädigt.

