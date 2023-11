Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Fahrer eines Sattelzuges hat am Dienstag, 31. Oktober 2023, 23:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen verursacht. Er setzte seine Fahrt anschließend fort, wurde aber von der Polizei gestoppt.

Der 57-jährige Mann aus Polen befuhr mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord kollidierte er seitlich mit dem neben ihm fahrenden VW eines 31-Jährigen aus Hessen. Trotz des Zusammenstoßes setzte der 57-Jährige die Fahrt mit dem Sattelzug fort und zeigte auch im weiteren Verlauf erhebliche Schlangenlinien. Der 31-Jährige folgte dem Sattelzug mit seinem Pkw, an dem Schäden in Höhe von 1.000 Euro entstanden, und verständigte die Polizei.

Bei der folgenden Kontrolle zeigte der 57-Jährige erhebliche Ausfallerscheinungen. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die obligatorische Entnahme der Blutprobe wurde durch einen Arzt vorgenommen. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Da der Beschuldigte über keinen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, musste er zur Wahrung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell