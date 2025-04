Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor entwendet

Düren (ots)

Zwischen Montagmorgen (14.04.2025) und Dienstagabend (15.04.2025) kam es in der Straße "In den Benden" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 07:00 Uhr am Montag und 19:10 Uhr am Dienstag gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und rissen einen fest verankerten, kleinen Tresor aus seiner Wandhalterung. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung - mitsamt dem entwendeten, Tresor. Ob darüber hinaus weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße In den Benden beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

