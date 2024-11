POL-PB: Junge Fahrerin mit Auto verunglückt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Am frühen Mittwochmorgen ist ein Motorrollerfahrer bei der Kollision mit einem Auto auf der Münsterstraße in Höhe der A33 verletzt worden. Gegen 05.25 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mazda-Fahrer auf der Münsterstraße in Richtung Delbrück. Er wollte nach links auf die A33 abbiegen und hielt zunächst auf der Linksabbiegerspur an. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden ...

