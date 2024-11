Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Wewer (ots)

(ea) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 09. November, 14.20, und Montag, 11. November, 08.00 Uhr, in der Joachim-Bieling-Straße in Paderborn-Wewer in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Der Einbrecher betrat das Grundstück über den Garten und schlug eine Hintertür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete mit Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Diese melden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen über die Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell