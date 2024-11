Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Am frühen Mittwochmorgen ist ein Motorrollerfahrer bei der Kollision mit einem Auto auf der Münsterstraße in Höhe der A33 verletzt worden.

Gegen 05.25 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mazda-Fahrer auf der Münsterstraße in Richtung Delbrück. Er wollte nach links auf die A33 abbiegen und hielt zunächst auf der Linksabbiegerspur an. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden Motorrollerfahrer. Der 53-Jährige fuhr auf Münsterstraße in Richtung Schloß Neuhaus. Er wurde von der Front des Autos erfasst und stürzte. Der Rollerfahrer zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell